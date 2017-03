Mitteldeutsche Zeitung: zur Koalitionsrunde

Halle (ots) - Allerdings ist nicht gesagt, dass alles so kommt,wie vereinbart: Gesetzentwürfe müssen in aller Eile erarbeitetwerden, der Bundestag muss noch beraten und zustimmen. Zeit dafür istgerade mal bis Mitte Mai, eine lange Osterpause inklusive. Genau dannwird in Nordrhein-Westfalen gewählt - die Bereitschaft zuKompromissen wird da in dem Maß abnehmen, wie der Wunsch nachProfilierung steigt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell