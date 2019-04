Mitteldeutsche Zeitung: zur Kita-Impfpflicht in Brandenburg

Halle (ots) - Es wird selbst in Brandenburg niemand gezwungen,sein Kind gegen die eigene innere Überzeugung impfen zu lassen. Daswird - diese Prognose sei gewagt - wohl auch nie geschehen. Wer dortaber sein Kind in einer Kita unterbringen will, wird künftig seinepersönliche Einstellung der Fürsorgepflicht des Landes respektiveStaates und einer Mehrheitsmeinung der Eltern unterordnen müssen.Wenn Behörden das verbriefte Recht auf körperliche Unversehrtheitauf diese Art durchsetzen, bleibt den Eltern immer noch dieFreiheit, sich anders zu entscheiden - für eine Betreuung ohne Kita.Damit stehen die Rechte ungeimpfter Kinder nicht unter den dergeimpften.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell