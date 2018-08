Mitteldeutsche Zeitung: zur Irlandreise des Papstes

Halle (ots) - Will die katholische Kirche ernsthaft Aufklärungbetreiben, muss sie ihre Archive öffnen, in jeder noch so entlegenenDiözese wie in Rom. Es geht dabei um die Glaubwürdigkeit eineruralten Institution, der es noch immer wichtiger ist, ihren Ruf zuretten als das Leiden der Opfer zu würdigen. Franziskus wird auch inIrland einige von ihnen treffen, und er wird sicher die richtigenWorte finden. Aber das reicht nicht.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell