Mitteldeutsche Zeitung: zur Inneren Sicherheit

So bleibt richtig, dass die Sicherheitsbehörden dieMöglichkeit haben müssen, Messenger-Dienste mitzulesen. Freilichweisen etwa die Grünen mit Recht darauf hin, dass eben diese Behördenzum Beispiel über den Breitscheidplatz-Attentäter Anis Amri alleswussten. Sie haben nur aus dem, was sie wussten, die falschenSchlüsse gezogen. Das Pilotprojekt zur Gesichtserkennung in Berlinindes scheint richtungsweisend, um Terroristen rasch erkennen zukönnen. Nur ebnet es möglicherweise den Weg zur Gesichtserkennungauch zu anderen Zwecken. Überdies werden die Sicherheitsbehördenbald Zugriff auf alle Personalausweisfotos bekommen. George OrwellsFantasien sind also längst real.