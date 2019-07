Mitteldeutsche Zeitung: zur Homöopathie

Halle (ots) - In Frankreich erstatten die Krankenkassen ab 2021die Kosten für Homöopathie nicht mehr. In Großbritannien ist es schonheute so. Dieser Schritt ist auch im deutschen Gesundheitssystemüberfällig. Es kann nicht sein, dass Kassenpatienten über ihreBeiträge gezwungen sind, für Arzneimittel zu zahlen, derenWirksamkeit nicht nachgewiesen ist. Damit hat die Homöopathie einenicht zu rechtfertigende Sonderstellung. Andere Präparate werdenständig auf ihre Wirksamkeit hin geprüft und fliegen im Zweifel ausden Leistungskatalogen der Kassen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell