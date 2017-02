Mitteldeutsche Zeitung: zur Erstürmung der spanischen Grenze durch Flüchtlinge

Halle (ots) - Die mehr als sechs Meter hohen Doppelstahlzäune, aufder Oberkante mit Nato-Stacheldraht abgesichert, erinnern an jeneneisernen Vorhang, der früher die innerdeutsche Grenze markierte. Auchdie grauenhaften Szenen von verzweifelten Menschen, die in Melillaoder Ceuta im Drahtverhau blutend hängen bleiben und aus denmesserscharfen Dornen geschnitten werden müssen, fügen sich in diesesunschöne Bild.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell