Mitteldeutsche Zeitung: zur Entwicklung beim Autohersteller Tesla

Es gibt Experten, die davon ausgehen, dass MusksVisionen in den nächsten Monaten wie ein Kartenhaus in sichzusammenbrechen. Das ist tatsächlich nicht auszuschließen. Gleichwohlgebührt Musk ein Ehrenplatz unter den Großen in der Geschichte desAutomobils. Er hat sie alle aufgescheucht, vom Daimler bisGeneral-Motors. Alle haben den Blinker in Richtung Elektromobilitätgesetzt. Ohne Musk würde diese viel später beginnen.