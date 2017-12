Mitteldeutsche Zeitung: zur Einbruchs-Statistik

Halle (ots) - Die Zahl der Einbrüche ist im zweiten Jahr infolgegesunken. Nachdem sie jahrelang zugenommen hatte, scheint dieTrendumkehr gelungen. Das liegt laut Polizei auch an bessererPräventivarbeit und an europaweiter Zusammenarbeit, sprich: an derEU. Zudem zeigen die Statistiken, dass die meisten Täter Deutsche ausder Region sind. Zumal die Umfragen auch zeigen, dass die Deutschenkeinesfalls hysterisch, sondern sehr pragmatisch reagieren. Dasschließt ein, dass gegen die grassierenden Banden aus Süd- undOsteuropa vorgegangen werden muss. Doch ein Hinweis tut sich auf:Verbrechensbekämpfung ist möglich, wenn Polizei und Justiz wirksamhandeln können. Dass sie trotz steigender Steuereinnahmen überlastetsein müssen, ist kein Naturgesetz.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell