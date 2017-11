Mitteldeutsche Zeitung: zur E-Mobilität

Halle (ots) - Die Fachleute sind sich einig, dass es entlang derFernstraßen ein dichtes Netz an Strom-Zapfsäulen geben muss. Das istauch aus psychologischen Gründen wichtig. Autofahrern muss dieReichweitenangst genommen werden. Ionity will 400 Tankstellenausrüsten. Aber reicht das? Bei weitem nicht. Und zwar auch auspsychologischen Gründen. Die Stationen müssen sichtbar werden, müssenauch in Parkhäusern, in Innenstädten und in Wohngebieten aufgestelltwerden. Auch wenn die Säulen zunächst nicht rentabel betrieben werdenkönnen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell