Mitteldeutsche Zeitung: zur EU-Wahl

Halle (ots) - Wenn es wirklich so etwas wie eine zentraleBotschaft der Wähler an ihre Abgeordneten gibt, dann lautet die:Macht eure Arbeit! Ansonsten strafen wir euch ab. Ob Klimaschutz oderSozialunion, ob Migration oder Künstliche Intelligenz - die Menschenin den Mitgliedstaaten wollen Ergebnisse und Taten sehen.Bedenkenträger werden gnadenlos aussortiert. Die Parteien solltenverstehen, dass traditionelle Bindungen längst nicht mehr zählen.Quer durch alle Alters- und sozialen Gruppen wandern die Sympathienzu denen, die es verstehen, konkrete Antworten anzubieten. Deshalbwurden in einigen Fällen mit den Stimmzetteln klare Aufträge erteiltsowie in anderen große Parteien abgewatscht - und übrigens auchvermeintliche Hoffnungsträger vom Thron gestoßen.