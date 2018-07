Mitteldeutsche Zeitung: zur EU-Klage gegen Ungarns Asylrecht

Halle (ots) - Einen Tag vor Bekanntgabe der EU-Klage kündigte dieungarische Regierung am Mittwoch an, sich nach den USA als zweiterStaat aus dem UN-Migrationsabkommen zurückzuziehen. Premier VictorOrbán hat zudem wiederholt klargestellt, dass er sich auch von der EUzu keiner Änderung seiner Asylpolitik zwingen lassen werde. Es istrichtig und wichtig, dass Brüssel den Rechtsweg beschreitet. Sonstkönnte man die Idee einer EU als Grundrechte- und Wertegemeinschaftgleich entsorgen. Eine in sich stimmige EU-Migrationspolitik brauchtes allerdings auch.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell