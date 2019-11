Mitteldeutsche Zeitung: zur EU

Halle (ots) - Von der Leyen hat viele Ideen. Sie möchte eine "geopolitischeKommission" anführen, die Europa mehr Einfluss in der Welt verschafft. Sie willinnerhalb von 100 Tagen nach Amtsantritt einen Green New Deal und bis Mittekommenden Jahres ein belastbares Konzept für eine europäische Migrationspolitikschaffen. Die Ideen sind gut, doch die EU ist in einer schlechten Verfassung.Nach innen schwinden ihre Bindekräfte und von außen warten die USA, Russland,die Türkei und China nur auf ein Scheitern des Projekts.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell