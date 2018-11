Mitteldeutsche Zeitung: zur Deutsch-Russischen Rohstoffkonferenz

Halle (ots) - Russland verfügt über die Bodenschätze, die diedeutsche Industrie so dringend braucht, gleichzeitig können diedeutschen Maschinen- und Anlagenbauer liefern, was für deren Abbau,Aufbereitung und Veredelung notwendig ist. Die Kooperationen liegenauf der Hand, sie anderen Ländern wie etwa China zu überlassen wärefahrlässig. Die in Deutschland häufig geäußerte Hoffnung, überwirtschaftliche Verbindungen auch politische Zugeständnisse erreichenzu können, ist allerdings naiv. Wirtschaft und Politik sind zwei PaarSchuhe - das gilt im Positiven wie im Negativen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell