Mitteldeutsche Zeitung: zur Debatte über E-Autos in Deutschland

Strategie bedeutet auch, Kräfte zu bündeln. Bei derElektromobilität heißt das, sich strategisch auf Bereiche zukonzentrieren, in denen deren Nachteile nicht so stark zum Tragenkommen. Es gilt, Einsatzbereiche zu fördern, für die Elektromobilegeeignet sind: in der Logistik, in der Verwaltung, im Taxi- undsonstigen Nahverkehr, im Car Sharing, als Dienstwagen.