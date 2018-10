Mitteldeutsche Zeitung: zur CSU

Halle (ots) - Wenn Söder wollte, könnte er viel lernen aus seinerpolitischen Misere. Denn es ist eben doch nicht so, dass derDurchschnittswähler übertriebenen Opportunismus in der Politik nichterkennen würde. Wie sehr sich die Bayern nach einer bürgerlichenAlternative sehnen, zeigt der Aufschwung von Grünen und FreienWählern. Ein wenig Optimismus, ein wenig Kontinuität scheint zureichen, um das aufzufangen, was Söder und die CSU in Bayernverspielt haben. Für Markus Söder steht dieser Weg nicht mehr offen.Er muss am 14. Oktober demütig sein Ergebnis in Empfang nehmen. Fürdie politische Kultur und Debatte in Deutschland kann sein Beispielsogar nützlich sein. Denn Söders Misserfolg ist auch ein stillerErfolg eines Schatzes: der geraden Linien in der Politik.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell