Mitteldeutsche Zeitung: zur CDU

Es wird wahrscheinlich nicht sehr lange dauern unddie ersten ostdeutschen Politiker trauern der Ära Merkel nach. Denn:Soviel Osten wie mit der Frau aus der Uckermark wird es in derPolitik nicht noch einmal geben. In der CDU werden nun diejenigenOberwasser bekommen, die meinen, der Osten hat schon (zu) vieleMilliarden erhalten und ist dann auch noch undankbar. Am 9. November2019 jährt sich zum 30. Mal der Tag des Mauerfalls. Der Spaltzwischen Ost und West wird sich bis dahin sicherlich nicht weiterschließen.