Mitteldeutsche Zeitung: zur Bahn

Halle (ots) - Am Wochenende hat die Deutsche Bahn aufeindrucksvolle Art und Weise alle gängigen Vorurteile über sichbestätigt: unflexibel, nicht kundenfreundlich, nicht krisenfest.Zwei Schneeflocken, und alles bricht zusammen. Zwei Jahre lang hatdie Bahn den halleschen Hauptbahnhof umgebaut. Gleise, Weichen,Signale - alles hochmodern. 20 Zentimeter Schnee genügten, um derTechnik den Garaus zu machen. Das Gleiche in Leipzig. Vor einem Jahrwurde mit viel Getöse eine neue App vorgestellt, genannt"Streckenagent", die Pendlern verlässliche Informationen überBehinderungen liefern soll. Am Wochenende, als es ernst wurde,verloren die Agenten den Überblick. Durchsagen, Hinweise aufAnzeigetafeln? Gar nicht, widersprüchlich oder schlicht falsch. Kurz:Versagen auf der Schiene.