Mitteldeutsche Zeitung: zur Bahn

Halle (ots) - Was fehlt, ist eine klare Linie in der Bahnpolitik.Dafür freilich trägt die Regierung die Verantwortung. Sie hilft derBahn beim Investieren und erwartet, dass es jährlich eine Dividendeabliefert. Doch das reicht nicht. Wenn es um den Verkehr geht, denktdas zuständige Ministerium weiterhin eher an Straßen und Autos. Fürdie Energiewende sind in Deutschland inzwischen alle. Doch mindestensebenso nötig ist eine Verkehrswende.