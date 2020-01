Mitteldeutsche Zeitung zur AfD Sachsen-Anhalts

Halle (ots) - Kurz vor dem Holocaust-Gedenktag schwadroniert der AfD-Nachwuchsam Wochenende von "Höckejugend". Die Wellen schlagen hoch, die Bundesspitze der"Jungen Alternative" pfeift die Urheber des Posts zurück und spricht von Ironie,die, leider, leider, nicht jeder verstehe. Ach so ist das. Die Rechtsaußen inder AfD lassen wieder einmal die Muskeln spielen. Nicht nur der Facebook-Postaus der Altmark ist ein Beleg dafür, auch das Treffen des rechtsnationalen"Flügels" Anfang März in Schnellroda im Saalekreis. Auf der Rednerliste stehenauch Landeschef Martin Reichardt und Landtagsfraktionschef Oliver Kirchner. DieSpitzen der Landespartei sind damit offiziell eingebunden, es ist ihr Bekenntniszum "Flügel". Auch das hat Kalkül. Die Rechtsaußen-Strömung um den ThüringerLandeschef Björn Höcke ist ein Machtfaktor in der Partei, jedenfalls inOstdeutschland.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4506098OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell