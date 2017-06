Mitteldeutsche Zeitung: zur Abschiebungen nach Afghanistan

Halle (ots) - Die Behauptung, wenn man deutsche Soldaten an denHindukusch schicken könne, dann könne man auch Flüchtlinge dorthinschicken, ist der Gipfel des Zynismus. Denn Soldaten sind durchWaffen und in Camps geschützt; sie kehren nach Deutschland heim; undsie sind ja genau deshalb überhaupt noch da, weil es in 16 JahrenAfghanistan-Krieg nicht gelungen ist, das Land zu befrieden. JungeMenschen aus Schulen zu holen, ist unabhängig davon ein Akt derBarbarei. Eine Entschuldigung wäre angebracht.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell