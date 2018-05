Mitteldeutsche Zeitung: zur Abgasaffäre

Halle (ots) - Dass der Kraftstoffverbrauch und dieSchadstoffemissionen der Fahrzeuge unter wirklichkeitsnahenTestbedingungen weitaus höher ausfallen als im Labor, ist seitJahrzehnten bekannt. Letztlich handelt es sich bei denHerstellerangaben um eine systematische millionenfache Desinformationder Käufer. Ähnliches gilt für Produkte wie Kühlschränke oderStaubsauger, deren Werte unter unrealistischen Laborbedingungenermittelt werden. So berechtigt die EPA-Kritik also ist, ganzehrlich kommt der Verweis auf den "Geist der Gesetze" nicht daher.Natürlich hätten die Parlamente jede Möglichkeit, besagten "Geist"in Paragrafen zu gießen. Das geschieht wegen der Einflussnahmemachtvoller Wirtschaftsverbände aber weder in Europa, noch in denVereinigten Staaten.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell