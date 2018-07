Mitteldeutsche Zeitung: zum sozialen Arbeitsmarkt

Halle (ots) - Die Beschäftigungslage ist daher nicht nur einGrund zur Freude, sondern auch eine Mahnung an die Politik. Denn sieräumt die letzten Zweifel aus: Von alleine werden hunderttausendeMenschen in diesem Land nicht den Weg in eine ordentliche,angemessen bezahlte Beschäftigung finden. Staatliche Förderprogrammestehen in keinem guten Ruf, weil ihre Erfolge in der Vergangenheitüberschaubar blieben. Dennoch ist es richtig, dass ArbeitsministerHubertus Heil (SPD) den sozialen Arbeitsmarkt nicht aufgibt. Vielesließe sich besser machen, worauf die Kommunen mit ihren Kenntnissenhinweisen. Aber wichtig ist, dass die Politik den Handlungsdruckerkennt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell