Mitteldeutsche Zeitung: zum öffentlichen Dienst

Halle (ots) - Dieser Abschluss klingt üppiger als er ist. Er liegtzwar über der allgemeinen Tarifentwicklung, wird aber relativiertdadurch, dass die Laufzeit zweieinhalb statt einem Jahr beträgt. Wirreden also über eine moderate Entwicklung und keinen sprunghaftenAnstieg. Entsprechend zeigten sich die Bundesvertreter der kommunalenArbeitgeber auch zufrieden mit der milliardenschweren Einigung. DieReaktionen in Sachsen-Anhalt fallen ganz anders aus - aus gutemGrund. Denn hier befinden sich Kreise, Städte und Gemeinden nach wievor in einer teilweise dramatisch schlechteren Lage als das Gros derKommunen im Westen. Unsere Kommunen verfügen im Schnitt nur über gut60 Prozent der Steuereinnahmen der Westgemeinden. Zugespitztformuliert: Dieser Tarifabschluss macht vielleicht reiche Kommunenin Bayern als Arbeitgeber konkurrenzfähiger gegenüber prosperierendenFirmen - einen Teil der Kommunen in Sachsen-Anhalt hingegen raubt erdie Handlungsfähigkeit.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell