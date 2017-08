Mitteldeutsche Zeitung: zum Wechsel von Ousmane Dembélé nach Barcelona

Halle (ots) - Der Fußball, das ist die Botschaft diesesDembélé-Transfers, aalt sich in seiner Parallelwelt. Dem BVB kann maneigentlich keinen Vorwurf machen - wer in dieser Parallelweltbestehen will, braucht die Kohle. Trotzdem hätte man sich anderesgewünscht. Den Ruf an Ousmane Dembélé: "So nicht!" Den Ruf an dieeigenen Fans: "Wir haben verstanden." Den Ruf in die Welt: "Es gibtetwas, das einen größeren Wert hat als 150 Millionen." Regeln undAnstand nämlich.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell