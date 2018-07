Mitteldeutsche Zeitung: zum Verpackungsmüll

Halle (ots) - Besonders stark zugenommen hat seit dem Jahr 2000der Anteil von Kunststoff bei den Verpackungen. Eine Charge, bei derdas Recycling nicht besonders gut klappt. Ärgerlich, ist doch geradePlastik zum alltäglichen Begleiter beim Einkauf geworden. Wurst,Käse, Obst und Gemüse - vieles wird so hübsch in Kunststoff oderunter Folie präsentiert. Solange wir Verbraucher zugreifen, bleibtdas so. Und bläht im besten Fall den Gelben Sack weiter auf. Weil derErsatz von Kunststoff aber nicht immer ökologisch sinnvoll ist, gilthier erst recht die Devise: Vermeiden ist besser als recyceln.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell