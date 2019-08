Mitteldeutsche Zeitung: zum Vermögenssteuer-Modell der SPD

Halle (ots) - In Deutschland ist ein Großteil der Vermögen inUnternehmen gebunden, eine Vermögenssteuer, die der Wirtschaft nichtschadet, ist kaum vorstellbar. Es hätte eine einfache und wirksameLösung gegeben, um große Vermögen stärker an der Finanzierung desGemeinwesens zu beteiligen: die Erhöhung der Erbschaftsteuer. Dieaber ist unpopulär. Deshalb traut sich die SPD an das Thema nichtheran, und deshalb vergibt sie eine Chance, dafür zu sorgen, dass dieGesellschaft nicht weiter auseinander driftet.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell