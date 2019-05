Mitteldeutsche Zeitung: zum Verfassungsschutz

Halle (ots) - Der richtigen Analyse müssen jetzt Taten folgen. DieProbe aufs Exempel darf nicht vor den Türen der SicherheitsbehördenHalt machen. Immer wieder gab es Hinweise darauf, dass sogarVerfassungsschützer mit Rechtsextremisten gemeinsame Sache machen. InHessen hat der Inlandsgeheimdienst die Akten zum NSU-Mord in Kasselfür 120 Jahre unter Verschluss nehmen lassen. Ein V-Mann hielt sichnur wenige Meter vom Tatort entfernt auf. In Mecklenburg-Vorpommernerstellte ein Polizist sogenannte Todeslisten auf seinemDienstcomputer. Will Haldenwang den Verfassungsschutz glaubwürdig füreinen Kulturwechsel öffnen, muss er auch diese Fälle aufklären undtransparent machen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell