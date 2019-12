Mitteldeutsche Zeitung: zum Ukraine-Gipfel

Halle (ots) - Der Blick auf die Fakten rechtfertigt allerdings keineZufriedenheit. Eine dauerhafte Waffenruhe haben die Konfliktparteien seit demBeginn des Krieges in der Ostukraine schon 21 Mal vereinbart. Warum also sollteeine Waffenruhe diesmal halten? Die Pariser Einigung auf einen beidseitigenTruppenrückzug reicht dafür nicht. Unter dem Strich bleiben vomNormandie-Gipfel vor allem Absichtserklärungen. Die entscheidende Frage aberist: Wie kann die Ukraine die Kontrolle über den Donbass und ihre Staatsgrenzewiederlangen? Antwort: Gar nicht. Genau das will Wladimir Putin nicht.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4464643OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell