Mitteldeutsche Zeitung: zum Tabakwerbeverbot

Halle (ots) - Es ist schon ziemlich dreist, wennUnionsfraktionschef Ralph Brinkhaus nun die SPD zu einer Einigungüber ein umfassendes Tabakwerbeverbot drängt. War es doch dieBundestagsfraktion von CDU/CSU, die in der vergangenen Wahlperiodesogar die eigene Regierung auflaufen ließ und einen sehr weitgehendenGesetzentwurf des damaligen Landwirtschaftsministers ChristianSchmidt (CSU) in den parlamentarischen Mülleimer beförderte. Die SPDhatte Schmidt dagegen immer unterstützt. Nicht an dieSozialdemokraten muss sich Brinkhaus also wenden, sondern an deneigenen Wirtschaftsflügel. Der versucht nach wie vor mit allerleiTricks durchzusetzen, wenigstens die E-Zigarette von einem Verbotauszunehmen. Doch ein Nachgeben in dieser Frage wäre fatal,schließlich setzt die Tabakindustrie in der Werbung gar nicht mehrauf herkömmliche Zigaretten, sondern auf diese neuartigen Produkte.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell