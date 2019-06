Mitteldeutsche Zeitung: zum Staatsbürgerschaftsrecht

Halle (ots) - Problematisch ist, Bewerbern um dieStaatsbürgerschaft die Einordnung in deutsche Lebensverhältnisseabzuverlangen. Damit wird an Migranten eine andere Elle angelegt alsan in Deutschland Geborene. Genau genommen geht es auch nicht um alleMigranten, sondern - Stichwort: Mehrehe - um Muslime. Die politischenAktivitäten und die private Lebensführung der Mehrheit sind garkein Gegenstand der Debatte. Zudem ist zu fragen, ob es in einerpluralistischen Gesellschaft so etwas wie typisch deutscheLebensverhältnisse noch gibt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell