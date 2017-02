Mitteldeutsche Zeitung: zum Sportgerichtsurteil gegen Borussia Dortmund

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Halle (ots) - Dieses Urteil kann man in seiner Härte auf gewisseWeise ja auch als Provokation sehen. Als Aufruf an die weit über 20000 friedlichen Fans der Südtribüne, die hier in Sippenhaft genommenworden sind. Die haben schon unter der Woche beim Pokalspiel gegenHertha BSC Berlin ihren Protest gegen die Plakate des Leipzig-Spielsvorgetragen. Und genau darum geht es doch: Dass sich die große ZahlAnständiger Gehör verschafft.