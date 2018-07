Mitteldeutsche Zeitung: zum Obersten US-Richter

Halle (ots) - Mit der Nominierung des Yale-Absolventen für denentscheidenden neunten Sitz am Obersten Gerichtshof hat Donald Trumpeine zunächst überraschende, aus seiner Sicht aber taktisch ziemlichkluge Entscheidung getroffen: Der Kandidat ist 53 Jahre jung und wirddas Gericht voraussichtlich für eine Generation prägen. Er willstramm konservativ den Staat zurückdrängen und die Verfassungwörtlich auslegen, wirkt aber kultiviert und sympathisch. In der hochumstrittenen Abtreibungsfrage scheint der Katholik nicht allzueindeutig festgelegt, was auch den moderaten Republikanern im Senateine Zustimmung ermöglicht. Viel spricht dafür, dass die Demokratenin den kommenden Wochen einen harten Kampf gegen den drohendenRechtsruck des Verfassungsgerichts führen werden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell