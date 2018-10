Mitteldeutsche Zeitung: zum Mord an bulgarischer Reporterin

Halle (ots) - Brüssel zeigt sich betroffen - das ist wichtig undrichtig, aber wirkungslos. Diese Gemeinschaft muss um diePressefreiheit und die Arbeitsbedingungen für Journalisten kämpfen.Erst in letzter Minute konnte verhindert werden, dass ausgerechnetjene beiden Kollegen, die die LuxLeaks-Affäre überSteuervermeidungspraktiken in Luxemburg aufgedeckt hatten, mitvorgeschobenen Gründen ins Gefängnis gehen mussten. Das gehörtebenfalls in die Reihe jener Praktiken, mit denen unbequemeMedienvertreter mundtot gemacht werden sollen. Nein, keiner der Werteder EU ist selbstverständlich. Wachsamkeit und der tägliche Kampf umdie Bewahrung dieser Werte sind wichtiger denn je.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell