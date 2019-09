Mitteldeutsche Zeitung: zum Klimaschutz

Halle (ots) - Das Mensch-Natur-Verhältnis hat sich durch dieJahrhunderte gewandelt. Mal dominierte die Vorstellung völligerHarmonie, mal jene vom Menschen als Krone der Schöpfung. Das Gefühlder Dominanz blieb. Die Natur galt im Zweifel als unzerstörbar - undder Wald den Deutschen als jene Zone, in der sie sich erholenkonnten. Die Klimakrise stellt all das radikal in Frage. Die Naturist nicht mehr Verheißung und das Areal, in dem wir Schutz finden -sondern etwas, das uns Angst macht, durch Starkregen, Stürme undDürren. Deutsche Angst im deutschen Wald.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell