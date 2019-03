Mitteldeutsche Zeitung: zum Homeoffice

Finanztrends Video zu



Halle (ots) - Wir werden in den nächsten Jahren eine Arbeitswelterleben, in der die Zeiten, die man im Büro in der Firma absitzt,keine Rolle mehr spielen. Entscheidend wird nur noch sein, was"Performance" genannt wird. Die Beschäftigten müssen liefern, wo undwie ist ihre Sache. Die neue Heimarbeit muss aus diesem Grund mitneuen Regeln für die Arbeitsorganisation verknüpft werden.Wichtigster Punkt: Der Arbeitgeber muss die Pflicht haben, ganzschlicht ausreichend Personal zu beschäftigen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell