Mitteldeutsche Zeitung: zum Haushaltsplan

Erforderlich ist eine Steuerreform, die alszentrales Element eine C02-Steuer vorsieht. Damit die Bürger nichtüberlastet werden, muss es zugleich Entlastungen geben, etwa bei derStromsteuer. Zusätzlich sind Steueranreize nötig, um insbesondereden Energieverbrauch von Häusern durch Wärmedämmung undHeizungsmodernisierung zu senken. Das alles umfasstMilliardenbeträge, die sich bisher nicht in der Etatplanung finden.So ist das, was das Kabinett nun beschließen will, nur Kleinkram.