Mitteldeutsche Zeitung: zum Glücksatlas

Halle (ots) - Lieber reich und gesund als arm und krank - diesensarkastischen Spruch kennt jeder. Und es ist ja auch etwas dran:Wenn nach dem Glück gefragt wird, spielen Einkommen,Lebensverhältnisse und persönliches Befinden eine entscheidendeRolle. Familie eingeschlossen. In Schleswig-Holstein scheint das ambesten zu passen, das nördlichste der deutschen Länder liegt abermalsganz vorn im "Glücksatlas". Dieses Mal darf auch Sachsen-Anhalt einwenig aufatmen: Das mitteldeutsche Land hat den letzten Platz derGlücks-Hitparade verlassen, sich um einen Rang verbessert und dierote Laterne an Brandenburg abgegeben. Aber was ist Glück nuneigentlich? Wie kann man es definieren? Nach dem bewährten Griff zumOnline-Lexikon Wikipedia wird man, auf den raschen, ersten Blickzumindest, auch nicht klüger geworden sein: "Als Erfüllungmenschlichen Wünschens und Strebens ist Glück ein sehrvielschichtiger Begriff", steht dort. Das hatten wir schon geahnt.