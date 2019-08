Mitteldeutsche Zeitung: zum Gesetz gegen Kostenfallen

Halle (ots) - Lange Laufzeiten können ein Ärgernis sein. AberMobilfunker bieten längst auch Kontrakte mit kurzer Laufzeit sowiePrepaid-Tarife für extrem flexible Kunden an. Doch diese Variantensind einerseits teuer, und sie machen andererseits die Sachekompliziert. Wird es generell vereinfacht - zum Beispiel mit einerKündigung in jedem Fall schon nach einem Jahr -, müssen dieMobilfunker deutlich höhere Aufwendungen einplanen, um alte Kunden zuhalten und neue zu gewinnen. Da diese Kosten bei allen Anbieterngleichermaßen anfallen, werden sie an die Kunden weitergegeben.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell