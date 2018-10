Mitteldeutsche Zeitung: zum Friedensnobelpreis

Halle (ots) - Es wäre aber falsch, die Zehntausenden Frauen, diein den letzten Jahrzehnten in den Kriegen dieser Welt vergewaltigtwurden, auszuspielen gegen die MeToo-Diskussion. Wer Verständnis hatdafür, dass manche Frauen Jahrzehnte lang schwiegen bis sie endlichhervortraten und bezeugten, was ihnen widerfuhr, der wird NadiaMurads Mut, ihre Entschlusskraft sich zu äußern, angesichts ja weiterdrohender Gefahr, desto mehr bewundern. Der fleißige Zeitungsleserwird den Osloer Friedensnobelpreis auch als einen Schlag ins Gesichtdes Nobel-Literaturpreiskomitees in Stockholm sehen, das sich jaaußerstande sah, in diesem Jahr seinen Preis zu verleihen, angesichtsder Diskussionen um sexuelle Belästigungen in der eigenenInstitution.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell