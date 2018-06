Mitteldeutsche Zeitung: zum Fall Susanna

Halle (ots) - Wahr ist indes ebenfalls, dass der nunfestgenommene Ali B. nicht der erste Flüchtling ist, der mit einem(mörderischen) Sexualdelikt in Verbindung gebracht wird. Der Anteilvon Flüchtlingen ist hier überproportional - auch weil sie wie Ali B.überproportional jung und männlich sind und weil in vielenmuslimischen Gesellschaften ein anderes Verhältnis zu Frauen undGewalt herrscht. An der Erkenntnis führt auch für Wohlmeinende keinWeg vorbei. Im Lichte dessen soll jeder sein Urteil fällen. Er sollsich aber vor Pauschalurteilen und Hetze hüten - auch im Respekt vorSusanna F.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell