Mitteldeutsche Zeitung: zum Fall Oury Jalloh

Ein Problem, das keine Behördenuntersuchung jewieder gutmachen kann: Polizisten haben zu dem Todesfall geschwiegenund Aufklärung verhindert. Richter haben das bereits gerügt. Bisheute bleiben zentrale Fragen offen, so dass auch tiefe Wundenbleiben. Was hat es mit dem mysteriösen Feuerzeug-Rest auf sich, aufdem sich fremde, unverbrannte Faserspuren befanden? Wieso brach dasVideo der Tatortbegehung ab - eigentlich ein Routinejob? Und vorallem: Was ist mit den wichtigsten Erkenntnissen des langjährigenChefermittlers Folker Bittmann, der in seinem Vermerk 2017 denEinsatz von Brandbeschleuniger als wahrscheinlich ansah - und Jallohwiederum nicht mehr in der körperlichen Lage wähnte, selbst nochFeuer zu legen? Manchmal kommt Justiz in der Wahrheitssuche anGrenzen.