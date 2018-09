Mitteldeutsche Zeitung: zum Fall Kandel

Halle (ots) - Während bei einem deutschen Verdächtigen in solchenFällen von Beziehungsdramen gesprochen wird, vermengt man einenafghanischen Täter mit den in Chemnitz festgenommenen Irakern undSyrern zu einem gemeinsamen Problem - und behauptet, das"Rechtsempfinden" rufe nach härteren Strafen. Doch für ein Gerichtdarf nur der konkrete Fall zählen, nicht die Debatte. Blendet manalle unsachlichen und sachfremden Erwägungen aus, zeigte derRechtsstaat in Kandel sehr wohl Konsequenz.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell