Mitteldeutsche Zeitung: zum Dialog mit den Taliban

Halle (ots) - Die westlichen Alliierten sind kriegsmüde. Doch derberechtigte Wunsch nach einem Abzug vom Hindukusch darf nicht zuvoreiligen Zugeständnissen gegenüber den Islamisten führen. Sonstdroht ein Verrat an den eigenen Werten, mit denen stets die Opferbegründet wurden, die der Westen in Afghanistan erbracht hat. Und esdroht ein Verrat an einer jungen Generation von Afghanen, die jetztum ihre neu erworbene Freiheit bangt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell