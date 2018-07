Mitteldeutsche Zeitung: zum DKV-Gesundheitsreport

Halle (ots) - Der Report "Wie gesund lebt Deutschland?" derDKV-Krankenversicherung sollte besser "Wie ungesund lebtDeutschland?" heißen. Das würde den alarmierenden Ergebnissengerecht. Allerdings würde auch eine Umbenennung kaum etwas an denTatsachen ändern. Fragt man die Menschen, was sie sich am meistenwünschen, antworten sie einhellig: Gesund bleiben! Doch vielevergessen dabei, dass sie dafür selbst mitverantwortlich sind. Dochdas ist unbequem. Darauf zu warten, bis die Brisanz dieser undanderer Studien bei Politikern zum Handeln führt, ist doppeltfalsch: Es ist vertane Zeit, und es lenkt ab von denVerantwortlichkeiten.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell