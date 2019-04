Mitteldeutsche Zeitung: zum Brexit

Halle (ots) - Die Vorstellung, dass Europa den Briten mehrEntgegenkommen hätte zeigen müssen, mehr Zugeständnisse beimBinnenmarkt und in der irischen Grenzfrage hätte machen sollen, gehtan den Realitäten vorbei. Wer eine Gemeinschaft verlässt, kannschlechterdings nicht erwarten, dass sich alle anderen auch noch nachihm richten. Die EU stand von Anfang an in der Pflicht, nicht nurden Zusammenhalt, sondern auch ihre Errungenschaften zu bewahren.Entweder man gehört dazu oder nicht, einen dritten Weg kann es nichtgeben. Der Austrittsvertrag spiegelt genau das wider. Und wer dasverneint, hat immer noch nicht verstanden, dass die Fundamentalistenunter den Brexiteers nie eine wirkliche Einigung wollten, sondernimmer nur den ungeregelten Bruch mit der EU - ohne Rücksicht auf dieFolgen für das eigene Land.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell