Mitteldeutsche Zeitung: zum Brexit

Finanztrends Video zu



mehr >

Halle (ots) - Egal, was einem noch an Möglichkeiten einfällt -Theresa May wollte es nicht. Sollte sie am 10. April noch im Amtsein, steht ihr nicht weniger als ein demütigender Gang nach Canossabevor. Welch ein Scheitern der stolzen Briten, die doch soselbstbewusst von einer Renaissance der alten Größe träumten. Die EUhat die Nase voll. Wenn es dafür noch eines Beweises bedurft hätte,dann konnte sie jeder an den kargen Reaktionen ablesen. Erst voreiner Woche hatten die Staatenlenker der Gemeinschaft einen Fahrplanaufgestellt. Nun kam die Botschaft: Der wird durchgezogen.Großbritannien hat jeden Kredit verspielt. Die EU verhandelt nichtmehr, sie setzt ihre Beschlüsse durch. London bleibt nur noch dieRolle als Bittsteller.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell