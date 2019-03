Mitteldeutsche Zeitung: zum Brexit

Finanztrends Video zu



Halle (ots) - Theresa May, die unglücklich agierende, aberbeharrliche Premierministerin, kündigte sogar ihren Rückzug von derRegierungsspitze an, sollte das in den kommenden Tagen zu einerMehrheit für den Deal führen, den sie mit der EU geschlossen hat.Vielleicht klappt das, vielleicht auch nicht. Dass Mays Gegner,Ex-Außenminister Boris Johnson und Hardcore-Brexit-Vertreter JacobRees-Mogg, signalisieren, sie würden wegen der Rücktrittsankündigungwomöglich Mays Deal zustimmen, heißt noch nicht viel. Stimmen sie demAbkommen zu, wäre der Beweis angetreten, dass es den Johnsons undRees-Moggs im Unterhaus nur darum gegangen ist, sich derPremierministerin zu entledigenPressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell