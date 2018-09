Mitteldeutsche Zeitung: zum Brexit

Halle (ots) - Wenn am Tag eins nach dem Brexit der Warenverkehrtatsächlich zum Erliegen käme, weil alle bisherigen Lizenzen undImportbestimmungen nicht mehr gelten, lässt sich das nicht allein demVereinigten Königreich in die Schuhe schieben. Sollte dieser Falleintreten, hätte auch die Europäische Kommission alsVerhandlungsführer versagt. Wenn Barnier wirklich einFreihandelsabkommen wie mit Kanada vorschwebt, dann sollte er dieVerhandlungen nicht nur offen darauf ausrichten, sondern sie auch mitdem gleichen Engagement wie mit Ottawa führen. No Deal darf schlichtkeine Variante sein. Die EU ist ebenso zum Erfolg verdammt wieLondon, um die negativen Folgen so gering wie möglich zu halten.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell