Mitteldeutsche Zeitung: zum Brexit

Halle (ots) - Für Europa geht es darum, an zwei für die Zukunftdes Kontinents entscheidenden Stellen die Weichen richtig zu stellen.Viel hängt erstens davon ab, dass eine saubere und faire Scheidunggelingt. Zwar fährt May eine harte Linie. In beiderseitigemInteresse liegt es dennoch, einen weichen Brexit hinzubekommen.Ernsthaft kann niemand auf der Insel glauben, durch eineintensivierte Beziehung mit den USA die Verluste für die eigeneIndustrie und den Finanzplatz London einigermaßen wettmachen zukönnen. Dafür ist der Wirtschaftsaustausch mit Europa viel zuwichtig. Zweitens muss sich die EU neu aufstellen. Bisher standen diedrei Großen Deutschland, Frankreich und Großbritannien mehrerenmittleren und vielen kleineren Ländern gegenüber. Künftig trägt dieseArchitektur nicht mehr.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell