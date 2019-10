Mitteldeutsche Zeitung: zum Brexit

Halle (ots) - Dreieinhalb Jahre lang sind die Kontinentaleuropäereinig geblieben. Das ist erstaunlich, wenn man sich ansieht, beiwelchen Themen sie sich sonst zerstreiten. Das muss in den nächstenWochen so bleiben. Es ist egal, ob es eine Verlängerung derAustrittsfrist um einige Tage oder Wochen gibt. Oder eineVerlängerung bis Ende Januar 2020. Für beide Szenarien gibt es guteGründe. Nur eines darf nicht geschehen: Die EU-27 dürfen jetzt nichtdie Geduld verlieren. Johnson wartet nur darauf, die Schuld für eineFortsetzung des Brexit-Dramas der EU in die Schuhe zu schieben.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell